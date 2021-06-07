07 июня 2021

Росстат перечислил регионы РФ, где меньше всего безработных. В лидерах — ЯНАО и ХМАО

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Уровень безработицы в России устойчиво снижается Фото:

Меньше всего безработных зарегистрировано в ЯНАО, Санкт-Петербурге и на Чукотке. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Самый низкий уровень безработицы в этом году отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,4%. Далее идут Санкт-Петербург и Чукотка — 2,5%. Четвертое и пятое места занимают Татарстан — 2,8% и Москва — 3%. За ними ХМАО — 3% и Хабаровский край — 3,4%», — передают «Известия».

При этом больше всего безработных в Ингушетии (32,2%), Тыве (20,4%), Чечне (18,1%). Далее в списке — Дагестан и Республика Алтай. Больше всего безработных зарегистрировано в возрастной категории от 30 до 34 лет. В Росстате подчеркнули, что пик безработицы в стране -6,4% — был достигнут в августе 2020 года. После этого показатель устойчиво снижается.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что в России нужно поднять пособие по безработице до 31 тысячи рублей, чтобы остановить обнищание граждан. Отмечается, что за прошедший год число безработных выросло в большинстве российских регионов, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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