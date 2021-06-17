Аналитики назвали столицу российских ковид-диссидентов

Против введения COVID-паспортов выступают 65% опрошенных россиян Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Почти 65% россиян не поддерживают введение COVID-паспортов для людей с иммунитетом к коронавирусной инфекции. Больше всего противников этой меры оказалось в Москве и Санкт-Петербурге.

«Города с наибольшим количеством противников COVID-паспортов: Москва — 68%; Санкт-Петербург — 63%; Волгоград — 60%; Ростов-на-Дону — 59%», — сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob. Опрос прошел в 335 городах России, в нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Больше всего сторонников COVID-паспортов оказалось в Омске, Челябинске, Казани, Красноярске, Екатеринбурге и Самаре, но их число не превышает 25% от опрошенных. Чаще всего за введение документа, дающего преимущество вакцинированным, выступают люди старше 45 лет.

Аналитики SuperJob отмечают, что популярность COVID-паспортов растет медленными темпами. Если в январе 2021 года их поддерживали 12% опрошенных, то сейчас количество сторонников увеличилось всего до 17%. Большинство респондентов выступило против введения документа — 65%. Еще 18% не смогли определиться с мнением.

В связи с растущим количеством заболевших COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева предписала провести в столице обязательную вакцинацию работников сферы услуг. Поставить прививку должны не менее 60% сотрудников, сообщают «Дни.ру».