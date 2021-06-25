Мишустин выделил миллиарды для больных коронавирусом

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XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, портрет, мишустин михаил
Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительных средств на лечение россиян Фото:
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Коронавирус COVID-19

Правительство РФ выделило из бюджета около 25 миллиардов рублей на лечение больных коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

«Мишустин сообщил о выделении около 25 млрд рублей на лечение больных с ковидом», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Ситуация с коронавирусом начала ухудшаться в России в середине июня. Из-за резкого роста заболеваемости сначала в Москве, а затем и в ряде других регионов страны объявили об обязательной вакцинации работников ряда сфер. По данным на 25 июня, заболеваемость вернулась к январским показателям — по 20 тысяч новых случаев в сутки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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