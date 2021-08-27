27 августа 2021

Половина заемщиков в РФ не уверена, что сможет погасить кредит

© Служба новостей «URA.RU»
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20% опрошенных заемщиков не уверены в собственной платежеспособности Фото:

50% российских заемщиков сомневаются, что смогут погасить кредит без просрочек и нарушений. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником24».

«На сегодня лишь каждый второй заемщик с уверенностью заявил, что погасит кредит без выхода на просрочку», — цитирует ТАСС документ. При этом пятая часть опрошенных вообще не уверена в собственной платежеспособности.

Сбережения имеются лишь у 30% заемщиков в России. Прожить больше двух месяцев эти деньги позволят только трети респондентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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