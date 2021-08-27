Половина заемщиков в РФ не уверена, что сможет погасить кредит

20% опрошенных заемщиков не уверены в собственной платежеспособности
50% российских заемщиков сомневаются, что смогут погасить кредит без просрочек и нарушений. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником24».
«На сегодня лишь каждый второй заемщик с уверенностью заявил, что погасит кредит без выхода на просрочку», — цитирует ТАСС документ. При этом пятая часть опрошенных вообще не уверена в собственной платежеспособности.
Сбережения имеются лишь у 30% заемщиков в России. Прожить больше двух месяцев эти деньги позволят только трети респондентов.
Подписывайтесь на URA.RU в