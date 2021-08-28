На прощание с убитой в Тюмени девочкой пришли десятки горожан

Прощание с девочкой, которая была похищена, а позднее найдена убитой, 28 августа посетили десятки тюменцев. О том, что происходило в ритуальном зале, с места событий передает журналист URA.RU.
«Пришли десятки человек. Многие с детьми. Семья девочки здесь — бабушка, старшая сестра, отец. Мужчина не смог справиться с эмоциями при виде гроба», — сообщает с места прощания журналист URA.RU.
Девочку, исчезнувшую 30 июня и найденную убитой 19 августа, хоронят в закрытом гробу. Ранее URA.RU писало, что 27 августа состоялся первый суд над подозреваемым в убийстве ребенка. Его отправили под арест.
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