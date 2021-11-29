Песков: США не должны давить на Европу из-за «Северного потока-2»

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На Западе не могут определиться с запуском российского газопровода Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

США не должны оказывать давление на партнеров из-за реализации проекта «Северный поток-2». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очень важно, конечно, чтобы Соединенные Штаты Америки не оказывали ни на кого давление», — отметил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, вопрос о «Северном потоке-2» может быть поднят на планирующейся встрече Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Сегодня появилась информация, что ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» откладывается еще на полгода. Об этом со ссылкой на посла ФРГ в Киеве сообщило РИА «Новости».

«Северный поток-2» — российский газовый проект по перекачке газа в Европу. Он представляет собой две нитки газопровода из России через Балтийское море в Германию общей пропускной способностью 55 млрд кубометров в год. Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Уже после этого в США призвали к новым санкциям в отношении компаний и лиц, связанных с этим проектом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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