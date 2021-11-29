IT-компании придумали, как спасти детей от травли в интернете

Российские IT-компании подписали хартию «Цифровая этика детства», которая создана для защиты детей в интернете. Ее соблюдение позволит оградить несовершеннолетних от травли. Таким мнением с URA.RU поделился директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, член Общественной палаты РФ Денис Заварзин.
«Дети — самая уязвимая категория, они часто становятся жертвами кибербуллинга — различных проявлений онлайн-травли. Среди других угроз, с которыми сталкиваются несовершеннолетние — домогательства, деструктивное воздействие субкультур, различные виды мошенничества», — сказал Денис Заварзин.
Список дополнил управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Михаил Прибочий. По его словам, это ненадлежащий контент, фишинг и спам. «Мы рекомендуем не только использовать специальные настройки и программы, но и обратить особое внимание на нетехнические меры защиты, обучать детей цифровой грамотности с первых самостоятельных шагов в интернете», — подчеркнул Прибочий.
Заварзин считает, что необходимо сделать интернет максимально безопасным для несовершеннолетних. «Подписание хартии „Цифровая этика детства“ показывает серьезность намерений российских платформ, вступивших в „Альянс по защите детей в Сети“», — сообщил директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.
С ним согласилась уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Для детей цифровые технологии — это спутники с самых ранних лет. Они осваивают гаджеты одновременно с тем, как учатся ходить. И то, что ведущие IT-компании нашей страны объединились в Альянс и подписывают хартию — показатель цивилизованности общества, настоящей социальной ответственности», — пожелала омбудсмен.
Общественник Заварзин подчеркнул, что среди участников Альянса сейчас нет иностранных площадок, которые и являются лидерами по распространению деструктивного контента. Он считает, что важно выстроить диалог с международными организациями, которые специализируются на защите детей в цифровом мире, и обязать IT-корпорации соблюдать локальные правовые акты.
«ВымпелКом», «Газпром Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, VK, «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс», входящие в Альянс по защите детей в цифровой среде, подписали хартию «Цифровая этика детства». В документе содержатся основные ценности, принципы и правила поведения, которые позволят создать безопасную цифровую среду для детей. Они призвали российские и иностранные компании присоединиться.
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