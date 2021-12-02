02 декабря 2021

Спасатели МЧС нашли 14 погибших на шахте в Кузбассе

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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, добыча руды, горизонт, шахта, мариинский прииск, шахтерский ковш, забой
На данный момент спасатели продолжают поиски 15 тел Фото:
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В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Спасатели установили местоположение 2 погибших горноспасателей и 12 шахтеров на шахте «Листвяжной» в Кемеровской области. Поиски 15 тел продолжаются.

«За прошедшие сутки отделения ВГСЧ МЧС России транспортировали на поверхность 11 погибших шахтеров. В настоящее время известно местонахождение 12 шахтеров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается. Сегодня продолжатся мероприятия по проветриванию аварийных участков, что позволит нарастить темп поисков погибших шахтеров и ускорить ликвидацию последствий аварии на шахте», — передает ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

Пожар на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября. В результате трагедии погиб 51 человек, пишет RT. Президент России Владимир Путин поручил оказать индивидуальные меры поддержки всем пострадавшим, сообщает деловая газета «Взгляд».

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Спасатели установили местоположение 2 погибших горноспасателей и 12 шахтеров на шахте «Листвяжной» в Кемеровской области. Поиски 15 тел продолжаются. «За прошедшие сутки отделения ВГСЧ МЧС России транспортировали на поверхность 11 погибших шахтеров. В настоящее время известно местонахождение 12 шахтеров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается. Сегодня продолжатся мероприятия по проветриванию аварийных участков, что позволит нарастить темп поисков погибших шахтеров и ускорить ликвидацию последствий аварии на шахте», — передает ТАСС сообщение пресс-службы МЧС. Пожар на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября. В результате трагедии погиб 51 человек, пишет RT. Президент России Владимир Путин поручил оказать индивидуальные меры поддержки всем пострадавшим, сообщает деловая газета «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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