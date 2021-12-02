Спасатели МЧС нашли 14 погибших на шахте в Кузбассе 03 декабря 2021 в 07:15 Размер текста - 17 + На данный момент спасатели продолжают поиски 15 тел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие Спасатели установили местоположение 2 погибших горноспасателей и 12 шахтеров на шахте «Листвяжной» в Кемеровской области. Поиски 15 тел продолжаются. «За прошедшие сутки отделения ВГСЧ МЧС России транспортировали на поверхность 11 погибших шахтеров. В настоящее время известно местонахождение 12 шахтеров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается. Сегодня продолжатся мероприятия по проветриванию аварийных участков, что позволит нарастить темп поисков погибших шахтеров и ускорить ликвидацию последствий аварии на шахте», — передает ТАСС сообщение пресс-службы МЧС. Пожар на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября. В результате трагедии погиб 51 человек, пишет RT. Президент России Владимир Путин поручил оказать индивидуальные меры поддержки всем пострадавшим, сообщает деловая газета «Взгляд». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Спасатели установили местоположение 2 погибших горноспасателей и 12 шахтеров на шахте «Листвяжной» в Кемеровской области. Поиски 15 тел продолжаются. «За прошедшие сутки отделения ВГСЧ МЧС России транспортировали на поверхность 11 погибших шахтеров. В настоящее время известно местонахождение 12 шахтеров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается. Сегодня продолжатся мероприятия по проветриванию аварийных участков, что позволит нарастить темп поисков погибших шахтеров и ускорить ликвидацию последствий аварии на шахте», — передает ТАСС сообщение пресс-службы МЧС. Пожар на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября. В результате трагедии погиб 51 человек, пишет RT. Президент России Владимир Путин поручил оказать индивидуальные меры поддержки всем пострадавшим, сообщает деловая газета «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям