Путин назвал способ решения проблем в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Для решения проблем в России ЕР нужно обновляться и развивать общественный диалог, считает Владимир Путин Фото:

Для решения проблем в России необходимо придерживаться принципа «выполнил одну задачу — сразу нужно ставить следующую». Это озвучил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия» 4 декабря.

«Тогда народная программа будет не только воплощаться, но и развиваться. Обновляться, чтобы соответствовать времени и насущным запросам людей. С наиболее острыми проблемами они обращаются к вам, надеясь на отклик самой влиятельной политической силы. Ключевую роль здесь должны играть „первички“. На этом уровне надо развивать общественный диалог, развивать обратную связь», — обратился к единороссам Путин, выступая по видеосвязи.

В Москве в субботу 4 декабря проходит третий этап съезда «Единой России». На нем утвердят план работы партии и обновят руководящий состав.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для решения проблем в России необходимо придерживаться принципа «выполнил одну задачу — сразу нужно ставить следующую». Это озвучил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия» 4 декабря. «Тогда народная программа будет не только воплощаться, но и развиваться. Обновляться, чтобы соответствовать времени и насущным запросам людей. С наиболее острыми проблемами они обращаются к вам, надеясь на отклик самой влиятельной политической силы. Ключевую роль здесь должны играть „первички“. На этом уровне надо развивать общественный диалог, развивать обратную связь», — обратился к единороссам Путин, выступая по видеосвязи. В Москве в субботу 4 декабря проходит третий этап съезда «Единой России». На нем утвердят план работы партии и обновят руководящий состав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...