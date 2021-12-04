Путин назвал способ решения проблем в России

Для решения проблем в России ЕР нужно обновляться и развивать общественный диалог, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Для решения проблем в России необходимо придерживаться принципа «выполнил одну задачу — сразу нужно ставить следующую». Это озвучил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия» 4 декабря.

«Тогда народная программа будет не только воплощаться, но и развиваться. Обновляться, чтобы соответствовать времени и насущным запросам людей. С наиболее острыми проблемами они обращаются к вам, надеясь на отклик самой влиятельной политической силы. Ключевую роль здесь должны играть „первички“. На этом уровне надо развивать общественный диалог, развивать обратную связь», — обратился к единороссам Путин, выступая по видеосвязи.

В Москве в субботу 4 декабря проходит третий этап съезда «Единой России». На нем утвердят план работы партии и обновят руководящий состав.