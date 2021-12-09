МИД РФ: России и США грозит новый Карибский кризис

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
Отношения США и РФ можно исправить путем диалога, отметил Сергей Рябков Фото:

Отношения России и США могут дойти до ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года. Однако возможность не допустить это еще есть. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Может до этого дойти вполне. Если товарищи с той стороны не понимают, и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем увидеть себя в чем-то похожем. Это будет провал дипломатии, провал внешней политики. Но время еще есть попробовать договориться на здравой основе», — цитирует Рябкова ТАСС.

Россия стала для стран Запада раздражителем, так как защищает собственные интересы, уверил Рябков. Из-за этого, по словам дипломата, Запад «ищет предлоги и поводы», чтобы сдерживать Россию.

Карибский кризис — период крайне напряженных отношений между США и СССР в 1962 году. Тогда обострение отношений было вызвано тайной переброской на Кубу советских военных подразделений, а также оружия, в том числе ядерного.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Лидеры двух стран обсудили главные вопросы двухсторонней политики 7 декабря. Путин после этого выразил надежду на продолжение диалога.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отношения России и США могут дойти до ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года. Однако возможность не допустить это еще есть. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Может до этого дойти вполне. Если товарищи с той стороны не понимают, и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем увидеть себя в чем-то похожем. Это будет провал дипломатии, провал внешней политики. Но время еще есть попробовать договориться на здравой основе», — цитирует Рябкова ТАСС. Россия стала для стран Запада раздражителем, так как защищает собственные интересы, уверил Рябков. Из-за этого, по словам дипломата, Запад «ищет предлоги и поводы», чтобы сдерживать Россию. Карибский кризис — период крайне напряженных отношений между США и СССР в 1962 году. Тогда обострение отношений было вызвано тайной переброской на Кубу советских военных подразделений, а также оружия, в том числе ядерного. Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Лидеры двух стран обсудили главные вопросы двухсторонней политики 7 декабря. Путин после этого выразил надежду на продолжение диалога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...