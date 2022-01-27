Решилась судьба журналистов, задержанных возле границ Украины

28 января 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

Им дали протоколы с предупреждением о запрете на работу в пограничной зоне без пропусков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Российских журналистов, в числе которых был екатеринбуржец, которых ранее задержали на границе Ростовской области и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, отпустили. Об этом стало известно их заявления одного из изданий, чей журналист был задержан. «Журналиста Игната Бакина отпустили из отдела погранслужбы ФСБ в Ростовской области, где он вместе с коллегами — фотографом издания „Блокнот-Ростов“ Александром Прохорцевым и фрилансером Глебом Голодом — провел пять часов», — говорится в заявлении, сообщает ТАСС. Сообщается, что им выдали протоколы с предупреждением о запрете на работу в районе пограничной зоны без специальных выданных пропусков. Известно, что журналисты покинули Куйбышевский район Ростовской области. В четверг, 27 января, были задержаны екатеринбургский журналист Игнат Бакин, фотограф «Блокнот-Ростов» Александр Прохорцев и фрилансер Глеб Голод. У них при себе не оказалось разрешений на работу от Федеральной службы безопасности России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российских журналистов, в числе которых был екатеринбуржец, которых ранее задержали на границе Ростовской области и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, отпустили. Об этом стало известно их заявления одного из изданий, чей журналист был задержан. «Журналиста Игната Бакина отпустили из отдела погранслужбы ФСБ в Ростовской области, где он вместе с коллегами — фотографом издания „Блокнот-Ростов“ Александром Прохорцевым и фрилансером Глебом Голодом — провел пять часов», — говорится в заявлении, сообщает ТАСС. Сообщается, что им выдали протоколы с предупреждением о запрете на работу в районе пограничной зоны без специальных выданных пропусков. Известно, что журналисты покинули Куйбышевский район Ростовской области. В четверг, 27 января, были задержаны екатеринбургский журналист Игнат Бакин, фотограф «Блокнот-Ростов» Александр Прохорцев и фрилансер Глеб Голод. У них при себе не оказалось разрешений на работу от Федеральной службы безопасности России.