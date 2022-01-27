27 января 2022

Решилась судьба журналистов, задержанных возле границ Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , пограничная зона, шипы, граница россии, шлагбаум, кпп
Им дали протоколы с предупреждением о запрете на работу в пограничной зоне без пропусков Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Российских журналистов, в числе которых был екатеринбуржец, которых ранее задержали на границе Ростовской области и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, отпустили. Об этом стало известно их заявления одного из изданий, чей журналист был задержан.

«Журналиста Игната Бакина отпустили из отдела погранслужбы ФСБ в Ростовской области, где он вместе с коллегами — фотографом издания „Блокнот-Ростов“ Александром Прохорцевым и фрилансером Глебом Голодом — провел пять часов», — говорится в заявлении, сообщает ТАСС. Сообщается, что им выдали протоколы с предупреждением о запрете на работу в районе пограничной зоны без специальных выданных пропусков. Известно, что журналисты покинули Куйбышевский район Ростовской области.

В четверг, 27 января, были задержаны екатеринбургский журналист Игнат Бакин, фотограф «Блокнот-Ростов» Александр Прохорцев и фрилансер Глеб Голод. У них при себе не оказалось разрешений на работу от Федеральной службы безопасности России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российских журналистов, в числе которых был екатеринбуржец, которых ранее задержали на границе Ростовской области и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, отпустили. Об этом стало известно их заявления одного из изданий, чей журналист был задержан. «Журналиста Игната Бакина отпустили из отдела погранслужбы ФСБ в Ростовской области, где он вместе с коллегами — фотографом издания „Блокнот-Ростов“ Александром Прохорцевым и фрилансером Глебом Голодом — провел пять часов», — говорится в заявлении, сообщает ТАСС. Сообщается, что им выдали протоколы с предупреждением о запрете на работу в районе пограничной зоны без специальных выданных пропусков. Известно, что журналисты покинули Куйбышевский район Ростовской области. В четверг, 27 января, были задержаны екатеринбургский журналист Игнат Бакин, фотограф «Блокнот-Ростов» Александр Прохорцев и фрилансер Глеб Голод. У них при себе не оказалось разрешений на работу от Федеральной службы безопасности России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...