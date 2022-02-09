Политологи уверены в союзе России и Украины

В скором времени Украина вступит в Союзное государство. Уверенность в этом высказали директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин и политолог Владимир Корнилов. По их словам, заключение союза с Россией и Белоруссией может спасти украинское общество.
«Диссонанс выбранного вектора и подлинных оснований нынешнего украинского общества заставляет сомневаться в том, что проект Украина в его современном виде продержится сколь либо долго. Отсюда поиск альтернатив, перспективных направлений. И самое перспективное — вхождение в состав Союзного государства», — отметил Коровин в интервью LIFE. По словам геополитика, союз трех стран сформирует «панславянский проект», о котором «мечтают украинские националисты».
О том, что Украина станет частью Союзного государства также заявил и Корнилов. «Еще недавно Киев рассматривал вопрос о присоединении к Таможенному союзу. Были приняты законы о вступлении в Единое экономическое пространство. Сейчас на Украине другая власть — другие тенденции. Союзное государство — перспектива на годы, но события развиваются стремительно» — отметил политолог.
Желание вступить в Союзное государство высказывали и другие страны. Одним из первых об интеграции заговорил президент Югославии Слободан Милошевич в 1999 году. В 2001 за присоединение к альянсу России и Белоруссии выступил президент Молдавии Владимир Воронин. Но инициативы не увенчались успехом. Ближе всех сейчас к вступлению оказались Абхазия и Южная Осетия. Эти страны имеют статус постоянных наблюдателей при Парламентском собрании Союзного государства, однако Минск так и не признал их суверенитет.
В скором времени Украина вступит в Союзное государство. Уверенность в этом высказали директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин и политолог Владимир Корнилов. По их словам, заключение союза с Россией и Белоруссией может спасти украинское общество. «Диссонанс выбранного вектора и подлинных оснований нынешнего украинского общества заставляет сомневаться в том, что проект Украина в его современном виде продержится сколь либо долго. Отсюда поиск альтернатив, перспективных направлений. И самое перспективное — вхождение в состав Союзного государства», — отметил Коровин в интервью LIFE. По словам геополитика, союз трех стран сформирует «панславянский проект», о котором «мечтают украинские националисты». О том, что Украина станет частью Союзного государства также заявил и Корнилов. «Еще недавно Киев рассматривал вопрос о присоединении к Таможенному союзу. Были приняты законы о вступлении в Единое экономическое пространство. Сейчас на Украине другая власть — другие тенденции. Союзное государство — перспектива на годы, но события развиваются стремительно» — отметил политолог. Желание вступить в Союзное государство высказывали и другие страны. Одним из первых об интеграции заговорил президент Югославии Слободан Милошевич в 1999 году. В 2001 за присоединение к альянсу России и Белоруссии выступил президент Молдавии Владимир Воронин. Но инициативы не увенчались успехом. Ближе всех сейчас к вступлению оказались Абхазия и Южная Осетия. Эти страны имеют статус постоянных наблюдателей при Парламентском собрании Союзного государства, однако Минск так и не признал их суверенитет. Ранее немецкое издание Bild описало действия России после захвата Украины. По мнению авторов, при вторжении РФ на Украину страна войдет в состав Союзного государства.