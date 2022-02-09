Саакашвили заявил о тайных встречах с Лукашенко

09 февраля 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

Саакашвили просил Лукашенко не признавать независимость Абхазии и Южной Осетии Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тайно встречался в Лондоне с президентом Беларуси Александром Лукашенко, цель встречи — непризнание независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом рассказал сам Саакашвили, выступая в суде в Тбилиси. «Раз позавчера [7 февраля] Лукашенко уже сказал, что признает независимость территорий, если ему об этом скажет Путин, то это и есть результат бездействия грузинских властей. Я был четыре раза в Лондоне и провел четыре тайные встречи с Лукашенко То, что территории до сих пор не признаны белорусским президентом, является результатом этих встреч», — приводит его слова издание РИА «Новости». Точные даты он называть не стал, пишет Life . Ранее Лукашенко допустил признание Минском автономий этих территорий, сообщает «Федеральное агентство новостей». Саакашвили задержали в Грузии осенью прошлого года. Теперь он является главным фигурантом по уголовному делу. Его обвиняют в превышении служебных полномочий, напоминают Дни.ру. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тайно встречался в Лондоне с президентом Беларуси Александром Лукашенко, цель встречи — непризнание независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом рассказал сам Саакашвили, выступая в суде в Тбилиси. «Раз позавчера [7 февраля] Лукашенко уже сказал, что признает независимость территорий, если ему об этом скажет Путин, то это и есть результат бездействия грузинских властей. Я был четыре раза в Лондоне и провел четыре тайные встречи с Лукашенко То, что территории до сих пор не признаны белорусским президентом, является результатом этих встреч», — приводит его слова издание РИА «Новости». Точные даты он называть не стал, пишет Life. Ранее Лукашенко допустил признание Минском автономий этих территорий, сообщает «Федеральное агентство новостей». Саакашвили задержали в Грузии осенью прошлого года. Теперь он является главным фигурантом по уголовному делу. Его обвиняют в превышении служебных полномочий, напоминают Дни.ру.