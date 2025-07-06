На ЗАЭС состоялась смена наблюдателей МАГАТЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ротация специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС прошла уже 29-й раз
Ротация специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС прошла уже 29-й раз Фото:

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вновь состоялась плановая ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом рассказали представители станции.

«Очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на ЗАЭС. В составе 29-й команды наблюдателей агентства — 3 инспектора», — рассказали представители ЗАЭС.

Данная ротация с 1 сентября 2022 года стала уже двадцать девятой по счету. В новый состав вошли три специалиста, которым поручено осуществлять мониторинг и давать оценку текущему уровню эксплуатационной и физической безопасности объекта. Предыдущая смена наблюдательной миссии произошла 25 мая.

Ротация экспертов МАГАТЭ проходит на фоне недавних инцидентов с электроснабжением станции. Утром, 4 июля, ЗАЭС полностью потеряла внешнее питание из-за отключения линии «Днепровская» мощностью 750 кВ, после чего для обеспечения работы были задействованы резервные дизель-генераторы. Персонал станции контролирует ситуацию, оборудование и радиационный фон остаются в норме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вновь состоялась плановая ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом рассказали представители станции. «Очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на ЗАЭС. В составе 29-й команды наблюдателей агентства — 3 инспектора», — рассказали представители ЗАЭС. Данная ротация с 1 сентября 2022 года стала уже двадцать девятой по счету. В новый состав вошли три специалиста, которым поручено осуществлять мониторинг и давать оценку текущему уровню эксплуатационной и физической безопасности объекта. Предыдущая смена наблюдательной миссии произошла 25 мая. Ротация экспертов МАГАТЭ проходит на фоне недавних инцидентов с электроснабжением станции. Утром, 4 июля, ЗАЭС полностью потеряла внешнее питание из-за отключения линии «Днепровская» мощностью 750 кВ, после чего для обеспечения работы были задействованы резервные дизель-генераторы. Персонал станции контролирует ситуацию, оборудование и радиационный фон остаются в норме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...