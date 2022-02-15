Комику, оскорбившему россиян, разрешили вернуться в РФ в 2035-м

15 февраля 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Адвокат Идрака Мирзализаде Сергей Бадамшин заявил, что они намерены обжаловать решение МВД России Фото: Размик Закарян © URA.RU Стендап-комику Идраку Мирзализаде запретили въезжать в Россию до 2035 года. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Ранее МВД России установило пожизненный срок нежелательности пребывания Мирзализаде на территории России. «3 февраля 2022 года во исполнение решения Замоскворецкого районного суда города Москвы МВД России сократило срок нежелательного пребывания комика Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Фактически пребывание (проживание) в РФ Мирзализаде Идрака Кахин оглы признается нежелательным до 27 августа 2035 года», — написал Сергей Бадамшин в своем telegram-канале. Адвокат сообщил, что намерен обжаловать данное решение. Ранее Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД России установить разумный срок нежелательности пребывания Мирзализаде в России. Ранее Комика пожизненно лишили возможности въезда в Россию из-за его шутки о русских, которую в МВД посчитали разжиганием национальной ненависти, пишет «Ридус». Также его задерживали на 10 суток из-за этого выступления. Мирзализаде из Беларуси подал в суд иск к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в Россию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стендап-комику Идраку Мирзализаде запретили въезжать в Россию до 2035 года. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Ранее МВД России установило пожизненный срок нежелательности пребывания Мирзализаде на территории России. «3 февраля 2022 года во исполнение решения Замоскворецкого районного суда города Москвы МВД России сократило срок нежелательного пребывания комика Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Фактически пребывание (проживание) в РФ Мирзализаде Идрака Кахин оглы признается нежелательным до 27 августа 2035 года», — написал Сергей Бадамшин в своем telegram-канале. Адвокат сообщил, что намерен обжаловать данное решение. Ранее Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД России установить разумный срок нежелательности пребывания Мирзализаде в России. Ранее Комика пожизненно лишили возможности въезда в Россию из-за его шутки о русских, которую в МВД посчитали разжиганием национальной ненависти, пишет «Ридус». Также его задерживали на 10 суток из-за этого выступления. Мирзализаде из Беларуси подал в суд иск к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в Россию.