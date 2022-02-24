РИА «Новости»: Зеленский призвал к миру

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский предлагает вернуться на путь мира Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Киев предложил вернуться на путь мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. Слова политика передает РИА «Новости».

«Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру», — цитирует Зеленского РИА «Новости». Такое заявление лидер Украины сделал во время обращения к своему народу.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вместе с этим глава Украины просил помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Борис Джонсон), а также у Евросоюза.

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Киев предложил вернуться на путь мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. Слова политика передает РИА «Новости». «Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру», — цитирует Зеленского РИА «Новости». Такое заявление лидер Украины сделал во время обращения к своему народу. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вместе с этим глава Украины просил помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Борис Джонсон), а также у Евросоюза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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