РИА «Новости»: Зеленский призвал к миру

24 февраля 2022 в 21:09 Размер текста - 17 +

Киев предложил вернуться на путь мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. Слова политика передает РИА «Новости». «Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру», — цитирует Зеленского РИА «Новости». Такое заявление лидер Украины сделал во время обращения к своему народу. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вместе с этим глава Украины просил помощи у лидеров США (Джо Байдена), ФРГ (канцлера Олафа Шольца) и Британии (премьера Борис Джонсон), а также у Евросоюза.