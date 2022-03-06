Иностранцы вступились за отстраненного от «Формулы-1» Мазепина

06 марта 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Никита Мазепин планировал выступать в гонках «Формулы-1» в 2022 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Американская команда автогонщиков «Формулы-1» Haas разорвала контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Иностранные пользователи социальной сети Instagram и поклонники автогонок поддержали российского гонщика и назвали это решение политическим. «Дорогие болельщики и подписчики, я очень расстроен новостью о расторжении моего контракта с „Формулой-1“. Я понимаю и осознаю все сложности, но вынужден констатировать, что решение FIA, так же как и моя полная готовность принять предложенные условия, чтобы продолжить сотрудничество, было полностью проигнорировано и не последовало никаких встречных шагов», — сообщил Мазепин. «Мне не нравится Никита как водитель, но это слишком политическое решение», — пишет пользователь «magdalilliu». «Это на самом деле печально. Я перешел от ненависти к нему к его защите», — сообщает пользователь «_e.p.w_53». «Мне его искренне жаль», — делится пользователь «formula.planet». «Я не думаю, что он заслуживает место в Ф1, но тот факт, что на это решение повлияла политика, делает это ужасным», — пишет пользователь «dsmith197». «Мы должны запретить Haas, потому что США уже 20 лет бомбит Ближний Восток», — отмечает пользователь «misha.ktv». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого российских спортсменов начали отстранять от международных соревнований и вводить против России экономические санкции. В частности, Hass расторгла контракт с российской компанией «Уралкалий», а затем и со своим российским гонщиком. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американская команда автогонщиков «Формулы-1» Haas разорвала контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Иностранные пользователи социальной сети Instagram и поклонники автогонок поддержали российского гонщика и назвали это решение политическим. «Дорогие болельщики и подписчики, я очень расстроен новостью о расторжении моего контракта с „Формулой-1“. Я понимаю и осознаю все сложности, но вынужден констатировать, что решение FIA, так же как и моя полная готовность принять предложенные условия, чтобы продолжить сотрудничество, было полностью проигнорировано и не последовало никаких встречных шагов», — сообщил Мазепин. «Мне не нравится Никита как водитель, но это слишком политическое решение», — пишет пользователь «magdalilliu». «Это на самом деле печально. Я перешел от ненависти к нему к его защите», — сообщает пользователь «_e.p.w_53». «Мне его искренне жаль», — делится пользователь «formula.planet». «Я не думаю, что он заслуживает место в Ф1, но тот факт, что на это решение повлияла политика, делает это ужасным», — пишет пользователь «dsmith197». «Мы должны запретить Haas, потому что США уже 20 лет бомбит Ближний Восток», — отмечает пользователь «misha.ktv». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого российских спортсменов начали отстранять от международных соревнований и вводить против России экономические санкции. В частности, Hass расторгла контракт с российской компанией «Уралкалий», а затем и со своим российским гонщиком.