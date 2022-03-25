СМИ: Google отказался подключать карты «Мир» к Google Pay в РФ

26 марта 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

Компания Google прекратила работу, связанную с подключением карт российской платежной системы «Мир» к своему цифровому кошельку Google Pay. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник. До этого представители американской компании Google сообщали, что они рассматривают возможность разрешить держателям карт «Мир» пользоваться ими в рамках платежной системы Google Pay. Сейчас эти планы больше не обсуждаются. Ранее платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке работы в РФ. Центробанк РФ сообщил, что ранее выпущенные карты будут функционировать в России. Однако расплачиваться ими за рубежом и в иностранных интернет-магазинах будет невозможно. После этого карты Visa и MasterCard стали недоступны в приложениях Apple Pay и Google Pay. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.