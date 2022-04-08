Экономист назвала условия продления майских праздников

Майские праздники могут продлить, чтобы россияне поработали в огородах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россиянам могут продлить майские праздники, если руководство решит дать возможность сотрудникам поработать на огородах. Об этом заявила заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская. Она отметила, что это также позволит сохранить людей на рабочих местах.

«Предложение сделать выходными днями 4—6 мая включительно позволит сохранить людей на рабочих местах. Люди проведут это время на своих огородах, тем самым обеспечив себе гарантированный урожай осенью», — рассказала Петровская порталу «Прайм». Она отметила, что некоторые компании делают дни с 1 по 10 мая нерабочими, либо организуют «плавающий» график работы.

Ранее вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 год до 10 дней — с 1 по 10 мая. Согласно производственному календарю РФ, выходными днями будут 30 апреля, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 мая, а 4, 5, 6 мая — рабочие дни, сообщает Пятый канал.