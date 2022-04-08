МИД Польши: Россия выдворяет десятки дипломатов

08 апреля 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Российская Федерация выдворяет более 40 польских дипломатов с территории станы. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Польши. Эти действия со стороны РФ стали ответными мерами на действия польского ведомства. «Россия выдворяет 45 польских дипломатических и консульских сотрудников», — говорится в сообщении. Информацию приводит РИА «Новости». 23 марта польские власти заявили о высылке 45 российских дипломатов, уточняет Pravda.ru. Их обвиняют якобы в шпионаже. После этого МИД России вызвало посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского в здание ведомства для проведения беседы, пишет Nation News. Отношения западных стран с Россией испортились после того, как стало известно о проведении РФ спецоперации на Украине с 24 февраля. Несмотря на то, что действия властей направлены на демилитаризацию и денацификацию территории, страны ЕС и США ввели против россиян санкции и ограничения, которые коснулись экономического и банковского сектора. Президент РФ объяснил действия Запада. По его словам, главная цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Правительство России уже утвердило несколько пакетов антисанкционных мер, в числе которых — помощь бизнесу и отдельным гражданам. Кроме того, российский лидер поручил отказаться от расчетов с другими странами за энергоресурсы в долларах и евро, чем вызвал недовольство Запада.