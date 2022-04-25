Россия выдвинула США новые требования по Украине

Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия на Украину Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия направила правительству США ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Вооружения Киеву из Вашингтона будут поставлены на сумму 800 млн долларов. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. Передавали ли мы ноту — да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что США пытаются еще обострить ситуацию в мире. «Задача — не допустить того, чтобы Россия твердо стояла на ногах, чтобы российские интересы уважались в мире», — заявил он.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.