Турция выступила против появления кораблей НАТО в Черном море

В Турции заявили, что пытаются держать членов НАТО подальше от Черного моря Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Турции стараются держать стран-участниц НАТО подальше от Черного моря. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, на данной территории нет военных кораблей из стран вне региона.

«Вход союзников по НАТО в Черное море создаст повышенную чувствительность. У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Черном море. Наш призыв: не горячитесь, не паникуйте… Неверная информация может привести к недоразумениям», — передает РИА «Новости» слова Акара.

Министр также отметил, что в Черном море нет военных кораблей неприбрежных стран. «Давайте не будем вызывать недоразумений или действий, которые могут быть восприняты как провокация» — подытожил он.

По сообщению ФСБ России, украинские военные после начала спецоперации России установили на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного около 420 мин. Позже они были зафиксированы у входа в пролив Босфор. Военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин отметил, что украинские мины слишком устаревшие и в силу возраста легко отрываются от держащих их якорей и плывут по течению. Некоторые из них уже вылавливают турецкие моряки. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, это было вынужденное решение, целью военных РФ является денацификация и демилитаризация.