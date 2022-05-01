Медведев без слов поздравил россиян с майскими праздниками. Видео

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Политсовет партии
Медведев поздравил россиян в приближающимся праздником Победы Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев записал оригинальное поздравление для россиян. Он написал поздравление с 1 мая и приближающимся Днем Победы на доске, закончив свое послание буквой Z.

«С 1 Мая и приближающимся днем Победы! Z!» — написал Медведев на доске, видео с данным моментом он опубликовал у себя в telegram-канале.

Гендиректор «Российского совета по международным делам» Андрей Кортунов ранее заявил, что на празднование 9 Мая в Москву, на парад Победы, могут приехать лидеры Луганской и Донецкой народных республик, а также Южной Осетии и Абхазии. В разные годы на 9 Мая в Россию по приглашению Путина приезжали лидер Сербии Александр Вучич, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие лидеры.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев записал оригинальное поздравление для россиян. Он написал поздравление с 1 мая и приближающимся Днем Победы на доске, закончив свое послание буквой Z. «С 1 Мая и приближающимся днем Победы! Z!» — написал Медведев на доске, видео с данным моментом он опубликовал у себя в telegram-канале. Гендиректор «Российского совета по международным делам» Андрей Кортунов ранее заявил, что на празднование 9 Мая в Москву, на парад Победы, могут приехать лидеры Луганской и Донецкой народных республик, а также Южной Осетии и Абхазии. В разные годы на 9 Мая в Россию по приглашению Путина приезжали лидер Сербии Александр Вучич, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие лидеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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