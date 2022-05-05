В США ослабили санкции против РФ

Минфин США исключил из-под антироссийских санкций сделки, связанные с защитой интеллектуальной собственности в США и России. Также были установлены сроки завершения сделок с дочерней структурой Альфа-банка в Нидерландах.
«Разрешаются операции, связанные с патентным правом, товарными знаками, авторским правом и другой формой защиты интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах и Российской Федерации. Имеются виду те операции, которые были бы запрещены положениями о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России», — отмечается в документе.
Американское министерство финансов установило срок завершения сделок с дочерней структурой Альфа-банка в Нидерландах и швейцарской «дочкой» Сбербанка. Их закроют до 12 июля.
Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран. Это видно из нарушения систем расчетов и логистики, роста инфляции и разрушения кооперационных связей, пояснял Путин.
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Минфин США исключил из-под антироссийских санкций сделки, связанные с защитой интеллектуальной собственности в США и России. Также были установлены сроки завершения сделок с дочерней структурой Альфа-банка в Нидерландах. «Разрешаются операции, связанные с патентным правом, товарными знаками, авторским правом и другой формой защиты интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах и Российской Федерации. Имеются виду те операции, которые были бы запрещены положениями о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России», — отмечается в документе. Американское министерство финансов установило срок завершения сделок с дочерней структурой Альфа-банка в Нидерландах и швейцарской «дочкой» Сбербанка. Их закроют до 12 июля. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран. Это видно из нарушения систем расчетов и логистики, роста инфляции и разрушения кооперационных связей, пояснял Путин.