21 июня 2022

Депутат ГД оценил акцию с баранами с символом Z в Дагестане. Видео

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Сельхозпредприятие «Росток». Магнитогорск, овцы, бараны, животноводство
«В горах баран — это еда», — сказал Хамзаев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство сельского хозяйства республики Дагестан выложило видео акции, в которой сотни баранов бежали по улице и на них был изображен символ российской спецоперации Z. Эту акцию прокомментировал депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев в разговоре с URA.RU.

«Это некорректная акция, но они не хотели никого обидеть. В горах баран — это еда. Так что не стоит негативно воспринимать эту акцию, поскольку у горцев другой менталитет», — пояснил политик. «Хотели как лучше, а вышло как всегда», — добавил он.

Султан Хамзаев призвал россиян не обижаться на его земляков, поскольку у них другой менталитет. Позже в Министерстве сельского хозяйства удалили ролик и отказались от комментариев.

Буквы Z и V считаются неофициальными символами спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля после совещания Совбеза РФ. В Минобороны РФ пояснили, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».

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Министерство сельского хозяйства республики Дагестан выложило видео акции, в которой сотни баранов бежали по улице и на них был изображен символ российской спецоперации Z. Эту акцию прокомментировал депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев в разговоре с URA.RU. «Это некорректная акция, но они не хотели никого обидеть. В горах баран — это еда. Так что не стоит негативно воспринимать эту акцию, поскольку у горцев другой менталитет», — пояснил политик. «Хотели как лучше, а вышло как всегда», — добавил он. Султан Хамзаев призвал россиян не обижаться на его земляков, поскольку у них другой менталитет. Позже в Министерстве сельского хозяйства удалили ролик и отказались от комментариев. Буквы Z и V считаются неофициальными символами спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля после совещания Совбеза РФ. В Минобороны РФ пояснили, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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