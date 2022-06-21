Депутат ГД оценил акцию с баранами с символом Z в Дагестане. Видео

21 июня 2022 в 23:41 Размер текста - 17 +

«В горах баран — это еда», — сказал Хамзаев Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство сельского хозяйства республики Дагестан выложило видео акции, в которой сотни баранов бежали по улице и на них был изображен символ российской спецоперации Z. Эту акцию прокомментировал депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев в разговоре с URA.RU. «Это некорректная акция, но они не хотели никого обидеть. В горах баран — это еда. Так что не стоит негативно воспринимать эту акцию, поскольку у горцев другой менталитет», — пояснил политик. «Хотели как лучше, а вышло как всегда», — добавил он. Султан Хамзаев призвал россиян не обижаться на его земляков, поскольку у них другой менталитет. Позже в Министерстве сельского хозяйства удалили ролик и отказались от комментариев. Буквы Z и V считаются неофициальными символами спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля после совещания Совбеза РФ. В Минобороны РФ пояснили, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Министерство сельского хозяйства республики Дагестан выложило видео акции, в которой сотни баранов бежали по улице и на них был изображен символ российской спецоперации Z. Эту акцию прокомментировал депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев в разговоре с URA.RU. «Это некорректная акция, но они не хотели никого обидеть. В горах баран — это еда. Так что не стоит негативно воспринимать эту акцию, поскольку у горцев другой менталитет», — пояснил политик. «Хотели как лучше, а вышло как всегда», — добавил он. Султан Хамзаев призвал россиян не обижаться на его земляков, поскольку у них другой менталитет. Позже в Министерстве сельского хозяйства удалили ролик и отказались от комментариев. Буквы Z и V считаются неофициальными символами спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля после совещания Совбеза РФ. В Минобороны РФ пояснили, что символы расшифровываются как «за победу», «сила в правде» и «задача будет выполнена».