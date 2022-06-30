СМИ: Киев к сентябрю должен выплатить 1,4 млрд долларов госдолга

01 июля 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

По подсчетам Bloomberg, у Киева есть время до сентября по выплате госдолга Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Украина должна выплатить 1,41 млрд долларов госдолга к началу осени. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники и собственные подсчеты. По подсчетам СМИ, у Украины есть время по крайней мере до 1 сентября, когда ей предстоит погашение и выплата процентов на сумму 1,4 миллиарда долларов. В Киеве рассматривают несколько вариантов решения этой проблемы. В частности, власти Украины вместе с партнерами из Международного валютного фонда (МВФ) изучают варианты изменения условий облигаций или использования замороженных активов России в качестве залога. Ранее в Киеве приняли закон, позволяющий конфисковать любые активы, принадлежащие РФ и ее гражданам. Недавно по этому закону была конфискована украинская недвижимость, принадлежавшая ряду русских компаний, передает Царьград. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украина должна выплатить 1,41 млрд долларов госдолга к началу осени. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники и собственные подсчеты. По подсчетам СМИ, у Украины есть время по крайней мере до 1 сентября, когда ей предстоит погашение и выплата процентов на сумму 1,4 миллиарда долларов. В Киеве рассматривают несколько вариантов решения этой проблемы. В частности, власти Украины вместе с партнерами из Международного валютного фонда (МВФ) изучают варианты изменения условий облигаций или использования замороженных активов России в качестве залога. Ранее в Киеве приняли закон, позволяющий конфисковать любые активы, принадлежащие РФ и ее гражданам. Недавно по этому закону была конфискована украинская недвижимость, принадлежавшая ряду русских компаний, передает Царьград.