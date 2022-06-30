30 июня 2022

СМИ: Киев к сентябрю должен выплатить 1,4 млрд долларов госдолга

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
По подсчетам Bloomberg, у Киева есть время до сентября по выплате госдолга Фото:

Украина должна выплатить 1,41 млрд долларов госдолга к началу осени. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники и собственные подсчеты.

По подсчетам СМИ, у Украины есть время по крайней мере до 1 сентября, когда ей предстоит погашение и выплата процентов на сумму 1,4 миллиарда долларов. В Киеве рассматривают несколько вариантов решения этой проблемы. В частности, власти Украины вместе с партнерами из Международного валютного фонда (МВФ) изучают варианты изменения условий облигаций или использования замороженных активов России в качестве залога.

Ранее в Киеве приняли закон, позволяющий конфисковать любые активы, принадлежащие РФ и ее гражданам. Недавно по этому закону была конфискована украинская недвижимость, принадлежавшая ряду русских компаний, передает Царьград.

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Украина должна выплатить 1,41 млрд долларов госдолга к началу осени. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники и собственные подсчеты. По подсчетам СМИ, у Украины есть время по крайней мере до 1 сентября, когда ей предстоит погашение и выплата процентов на сумму 1,4 миллиарда долларов. В Киеве рассматривают несколько вариантов решения этой проблемы. В частности, власти Украины вместе с партнерами из Международного валютного фонда (МВФ) изучают варианты изменения условий облигаций или использования замороженных активов России в качестве залога. Ранее в Киеве приняли закон, позволяющий конфисковать любые активы, принадлежащие РФ и ее гражданам. Недавно по этому закону была конфискована украинская недвижимость, принадлежавшая ряду русских компаний, передает Царьград.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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