Россию исключили из Международной федерации тенниса

07 мая 2022 в 02:58 Размер текста - 17 +

Членство России в ITF временно приостановили, заявил Шамиль Тарпищев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России (ФТР). Об этом сообщил глава ФТР Шамиль Тарпищев. ITF временно приостановила членство ФТР, заявил Шамиль Тарпищев, передает Sport24 . «Как случилось, так и случилось. Главное, что наших ребят никто не трогает, они продолжают выступать индивидуально», — добавил глава ФТР. По его словам, исполнительный комитет федерации принял это решение заранее. Он подчеркнул, что речь идет только про временное приостановление членства. «Мы набрали 20% голосов в поддержку, теоретически, могли и больше, нужно было две трети, чтобы обошлось без приостановления», — отметил Тарпищев. Кроме того, сообщается, что приостановят членство не только России. ITF приняла решение применить такую меру также против белорусских спортсменов, пишет RT. Ранее сообщалось, что российские спортсмены смогут принять участие в открытом чемпионате по теннису во Франции, несмотря на санкции. Однако им придется выступать под нейтральным флагом. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России (ФТР). Об этом сообщил глава ФТР Шамиль Тарпищев. ITF временно приостановила членство ФТР, заявил Шамиль Тарпищев, передает Sport24. «Как случилось, так и случилось. Главное, что наших ребят никто не трогает, они продолжают выступать индивидуально», — добавил глава ФТР. По его словам, исполнительный комитет федерации принял это решение заранее. Он подчеркнул, что речь идет только про временное приостановление членства. «Мы набрали 20% голосов в поддержку, теоретически, могли и больше, нужно было две трети, чтобы обошлось без приостановления», — отметил Тарпищев. Кроме того, сообщается, что приостановят членство не только России. ITF приняла решение применить такую меру также против белорусских спортсменов, пишет RT. Ранее сообщалось, что российские спортсмены смогут принять участие в открытом чемпионате по теннису во Франции, несмотря на санкции. Однако им придется выступать под нейтральным флагом.