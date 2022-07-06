В ОНК заявили о задержании помощника главы МВД

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, мвд, полиция, мвд рф, полицейский
Сергей Умнов содержится в изоляторе в Москве, сообщили в ОНК Фото:

Помощник главы МВД Сергей Умнов задержан и помещен в московский изолятор временного содержания (ИВС). Об этом сообщили представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

«Помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан. Сейчас он содержится в ИВС на Петровке, 38», — сообщает telegram-канал RT, ссылаясь на информацию Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Ранее URA.RU сообщало, что Умнов и еще два генерала МВД стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении. Уточнялось, что по месту работы и жительства генерала прошли обыски.

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Помощник главы МВД Сергей Умнов задержан и помещен в московский изолятор временного содержания (ИВС). Об этом сообщили представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы. «Помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан. Сейчас он содержится в ИВС на Петровке, 38», — сообщает telegram-канал RT, ссылаясь на информацию Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Ранее URA.RU сообщало, что Умнов и еще два генерала МВД стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении. Уточнялось, что по месту работы и жительства генерала прошли обыски.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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