В ОНК заявили о задержании помощника главы МВД

Сергей Умнов содержится в изоляторе в Москве, сообщили в ОНК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Помощник главы МВД Сергей Умнов задержан и помещен в московский изолятор временного содержания (ИВС). Об этом сообщили представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

«Помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан. Сейчас он содержится в ИВС на Петровке, 38», — сообщает telegram-канал RT, ссылаясь на информацию Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Ранее URA.RU сообщало, что Умнов и еще два генерала МВД стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении. Уточнялось, что по месту работы и жительства генерала прошли обыски.