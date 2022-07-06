Суд, где рассматривали дело помощника главы МВД, эвакуировали

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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Басманный суд должен вынести вердикт по делу трех генералов МВД Фото:

В Москве из здания Басманного суда эвакуировали всех людей после сообщения о минировании. В суде должны были избрать меру пресечения помощнику министра внутренних дел РФ Сергею Умнову и еще двум генералам МВД.

«В суд поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Все сотрудники и посетители эвакуированы», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда.

Ранее в МВД подтвердили задержание Умнова, а также начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова и бывшего замначальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова. Всех троих обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет RT. Следствие просит арестовать генералов.

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В Москве из здания Басманного суда эвакуировали всех людей после сообщения о минировании. В суде должны были избрать меру пресечения помощнику министра внутренних дел РФ Сергею Умнову и еще двум генералам МВД. «В суд поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве. Все сотрудники и посетители эвакуированы», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда. Ранее в МВД подтвердили задержание Умнова, а также начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова и бывшего замначальника ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова. Всех троих обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет RT. Следствие просит арестовать генералов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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