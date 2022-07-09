Депутат ГД хочет защитить рынок рекламы от иностранного влияния

Единый оператор защитит цифровую наружную рекламу от хакерских атак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России появится единый оператор по цифровой наружной рекламе, который поможет защитить электронные рекламные объявления от атак хакеров из недружественных стран. Такое предложение внес заместитель председателя Комитета по экономической политике, депутат Госдумы от «Единой России» Артем Кирьянов.

«Законопроект предусматривает установление особого режима распространения цифровой наружной рекламы и установки цифровых рекламных конструкций, а также размещения электронных объявлений физических лиц. Для реализации указанных целей решением Правительства Российской Федерации определяется единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений. Такая уполномоченная организация будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту, который опубликован в электронной базе Госдумы.

Единый оператор поможет обеспечить равные условия распространения электронной рекламы и противодействовать последствиям санкций, предполагает законопроект. Кроме того, оператор защитит национальные интересы России против возможного размещения информации, которая противоречит законам РФ, угрожает национальной безопасности или разжигает ненависть по национальным, профессиональным или религиозным признакам.

Согласно законопроекту, единый оператор будет контролировать установку и эксплуатацию цифровых рекламных конструкций, а также размещаемую на них информацию. Такие меры станут аналогичны правовому режиму регулирования социальной рекламы в Интернете.

На протяжении многих месяцев хакеры пытались взломать ресурсы федеральных и региональных органов власти и сайтов российских СМИ. В начале июня хакеры взломали сайт Минстроя России и пригрозили слить базы с данными российских граждан.

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