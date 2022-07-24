24 июля 2022

Бастрыкин раскрыл подробности о бойцах нацбатальона «Азов»*

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин заявил, что бойцов нацбатальона «Азов» связало желание убивать невинных людей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцов экстремистского националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) объединяло стремление убивать невинных людей. Это подтверждается материалами уголовных дел. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Следователи выяснили, что в этом подразделении [«Азов»] состоят лица разного возраста, уровня образования и жизненного опыта. Но они едины в своей непоколебимости убивать ни в чем неповинных людей. В этом вся суть националистов «Азова», — сообщил Бастрыкин в интервью «Российской газете». По его словам, у следствия есть достаточно доказательств, подтверждающих общие цели участников экстремистского националистического батальона «Азов».

Ранее сообщалось, что более 500 взятых в плен бойцов экстремистского националистического батальона «Азов» и других вооруженных формирований стали фигурантами уголовных дел о военных преступлениях в ДНР. Об этом сообщал источник в следственных органах республики.

Президент России Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.

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Бойцов экстремистского националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) объединяло стремление убивать невинных людей. Это подтверждается материалами уголовных дел. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Следователи выяснили, что в этом подразделении [«Азов»] состоят лица разного возраста, уровня образования и жизненного опыта. Но они едины в своей непоколебимости убивать ни в чем неповинных людей. В этом вся суть националистов «Азова», — сообщил Бастрыкин в интервью «Российской газете». По его словам, у следствия есть достаточно доказательств, подтверждающих общие цели участников экстремистского националистического батальона «Азов». Ранее сообщалось, что более 500 взятых в плен бойцов экстремистского националистического батальона «Азов» и других вооруженных формирований стали фигурантами уголовных дел о военных преступлениях в ДНР. Об этом сообщал источник в следственных органах республики. Президент России Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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