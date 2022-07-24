Бастрыкин раскрыл подробности о бойцах нацбатальона «Азов»*

25 июля 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин заявил, что бойцов нацбатальона «Азов» связало желание убивать невинных людей Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцов экстремистского националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) объединяло стремление убивать невинных людей. Это подтверждается материалами уголовных дел. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Следователи выяснили, что в этом подразделении [«Азов»] состоят лица разного возраста, уровня образования и жизненного опыта. Но они едины в своей непоколебимости убивать ни в чем неповинных людей. В этом вся суть националистов «Азова», — сообщил Бастрыкин в интервью «Российской газете». По его словам, у следствия есть достаточно доказательств, подтверждающих общие цели участников экстремистского националистического батальона «Азов». Ранее сообщалось, что более 500 взятых в плен бойцов экстремистского националистического батальона «Азов» и других вооруженных формирований стали фигурантами уголовных дел о военных преступлениях в ДНР. Об этом сообщал источник в следственных органах республики. Президент России Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Бойцов экстремистского националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) объединяло стремление убивать невинных людей. Это подтверждается материалами уголовных дел. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Следователи выяснили, что в этом подразделении [«Азов»] состоят лица разного возраста, уровня образования и жизненного опыта. Но они едины в своей непоколебимости убивать ни в чем неповинных людей. В этом вся суть националистов «Азова», — сообщил Бастрыкин в интервью «Российской газете». По его словам, у следствия есть достаточно доказательств, подтверждающих общие цели участников экстремистского националистического батальона «Азов». Ранее сообщалось, что более 500 взятых в плен бойцов экстремистского националистического батальона «Азов» и других вооруженных формирований стали фигурантами уголовных дел о военных преступлениях в ДНР. Об этом сообщал источник в следственных органах республики. Президент России Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны украинских националистов. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.