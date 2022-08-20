The Hill: Россия знает про брешь в ядерной защите США

В стратегии ядерной защиты США есть брешь, о которой знает Россия. Об этом пишет американское агентство The Hill.
«У США нет подходящего типа „нестратегического“ оружия. У нее есть гравитационные ядерные бомбы, но Россия знает, что они особенно уязвимы, когда хранятся на земле или перевозятся на самолетах, летающих через оспариваемое воздушное пространство. И Россия может использовать эту брешь в ядерном сдерживании. Американские официальные лица обеспокоены тем, что Россия может использовать меньшие боеголовки в ограниченном количестве по конкретным целям, а не развязывает глобальную войну», — пишет The Hill.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета.
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