The Hill: Россия знает про брешь в ядерной защите США

21 августа 2022 в 08:41 Размер текста - 17 +

У США нет «нестратегического» ядерного оружия, отмечает The Hill Фото: официальный сайт Министерства обороны США В стратегии ядерной защиты США есть брешь, о которой знает Россия. Об этом пишет американское агентство The Hill. «У США нет подходящего типа „нестратегического“ оружия. У нее есть гравитационные ядерные бомбы, но Россия знает, что они особенно уязвимы, когда хранятся на земле или перевозятся на самолетах, летающих через оспариваемое воздушное пространство. И Россия может использовать эту брешь в ядерном сдерживании. Американские официальные лица обеспокоены тем, что Россия может использовать меньшие боеголовки в ограниченном количестве по конкретным целям, а не развязывает глобальную войну», — пишет The Hill. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета.

В стратегии ядерной защиты США есть брешь, о которой знает Россия. Об этом пишет американское агентство The Hill. «У США нет подходящего типа „нестратегического“ оружия. У нее есть гравитационные ядерные бомбы, но Россия знает, что они особенно уязвимы, когда хранятся на земле или перевозятся на самолетах, летающих через оспариваемое воздушное пространство. И Россия может использовать эту брешь в ядерном сдерживании. Американские официальные лица обеспокоены тем, что Россия может использовать меньшие боеголовки в ограниченном количестве по конкретным целям, а не развязывает глобальную войну», — пишет The Hill. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета.