Из Запорожья на Украину выдворяют неблагонадежных граждан

18 сентября 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Из Запорожья в сторону Украины были выдворены граждане, обвиняемые в подрывной деятельности на освобожденной территории Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Запорожье решили отправить неблагонадежных граждан, обвиняемых в подрывной деятельности на освобожденных территориях, на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости». «В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с военно-гражданской администрацией», — цитирует представителя российского силового ведомства РИА «Новости». Он добавил, что один из них использовал админресурс для организации митингов, а также спонсировал издания пропагандирующих террористическую деятельность. Отмечается, что российские силовики на крайнем блокпосту зачитали каждому обвиняемому то, в чем они обвиняются, а затем они были отправлены пешком в сторону Украины. Ранее военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал URA.RU, что тысячи мирных жителей Харьковской области находятся в заложниках националистов Украины. По его словам, ВСУ вылавливают людей, которые помогали российской армии. Ганчев также сообщал о репрессиях, из-за которых люди не могут покинут Харьковщину. Кроме того, СБУ начала задерживать российских учителей, преподающих в регионе. По информации Кремля, к ним применяются карательные действия. Агентство Nation News сообщало, что ВСУ не стесняются открыто красть имущество у жителей Донбасса. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Запорожье решили отправить неблагонадежных граждан, обвиняемых в подрывной деятельности на освобожденных территориях, на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости». «В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с военно-гражданской администрацией», — цитирует представителя российского силового ведомства РИА «Новости». Он добавил, что один из них использовал админресурс для организации митингов, а также спонсировал издания пропагандирующих террористическую деятельность. Отмечается, что российские силовики на крайнем блокпосту зачитали каждому обвиняемому то, в чем они обвиняются, а затем они были отправлены пешком в сторону Украины. Ранее военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал URA.RU, что тысячи мирных жителей Харьковской области находятся в заложниках националистов Украины. По его словам, ВСУ вылавливают людей, которые помогали российской армии. Ганчев также сообщал о репрессиях, из-за которых люди не могут покинут Харьковщину. Кроме того, СБУ начала задерживать российских учителей, преподающих в регионе. По информации Кремля, к ним применяются карательные действия. Агентство Nation News сообщало, что ВСУ не стесняются открыто красть имущество у жителей Донбасса. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей, а также нацбатов.