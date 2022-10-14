Экс-премьер РФ Степашин раскрыл, кто уговорил Путина подписать Минские соглашения

Степашин: экс-канцлер ФРГ Меркель уговорила Путина подписать Минские соглашения
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Путин , меркель ангела, путин владимир
Меркель повлияла на мнение Путина по Минским соглашениям, заявил экс-премьер РФ Фото:

Именно экс-канцлер Германии Ангела Меркель убедила президента России Владимира Путина подписать Минские соглашения, несмотря на то, что РФ самостоятельно могла решить вопрос по освобождению от нацистов большей части, так называемой «Новороссии». Об этом заявил бывший председатель правительства Сергей Степашин.

«Именно Меркель была главным политиком, которая убедила Путина подписать Минские соглашения», — заявил Степашин в беседе с РИА «Новости». По его словам, именно экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к России с просьбой «Давайте подождем, пойдем на Минские соглашения, давайте договариваться».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично не допустить повторения Минских соглашений. Об этом он заявил в интервью изданию L’Express.

Минское соглашение — документ, согласованный в 2015 году на саммите в Минске властями Германии, Франции, Украины и России. Его цель — урегулирование конфликта между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками. Минские договоренности были одобрены специальной резолюцией Совбеза ООН, но Киев не соблюдал соглашения после подписания.

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Именно экс-канцлер Германии Ангела Меркель убедила президента России Владимира Путина подписать Минские соглашения, несмотря на то, что РФ самостоятельно могла решить вопрос по освобождению от нацистов большей части, так называемой «Новороссии». Об этом заявил бывший председатель правительства Сергей Степашин. «Именно Меркель была главным политиком, которая убедила Путина подписать Минские соглашения», — заявил Степашин в беседе с РИА «Новости». По его словам, именно экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к России с просьбой «Давайте подождем, пойдем на Минские соглашения, давайте договариваться». Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал лично не допустить повторения Минских соглашений. Об этом он заявил в интервью изданию L’Express. Минское соглашение — документ, согласованный в 2015 году на саммите в Минске властями Германии, Франции, Украины и России. Его цель — урегулирование конфликта между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками. Минские договоренности были одобрены специальной резолюцией Совбеза ООН, но Киев не соблюдал соглашения после подписания.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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