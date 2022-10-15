Военные РФ уничтожили украинские пункты управления

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Российская авиация поразила пункты управления и склады ВСУ, сообщили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская военная авиация, ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВСУ и уничтожили пять складов украинских боеприпасов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х районах», — говорится в сводке военного ведомства.

Кроме того, были уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Константиновка и Федоровка Донецкой народной республики, Глушковка и Купянск Харьковской области, а также Новая Калуга Херсонской области, отметили в Минобороны.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял помощь республикам Донбасса.

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Российская военная авиация, ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВСУ и уничтожили пять складов украинских боеприпасов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х районах», — говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, были уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Константиновка и Федоровка Донецкой народной республики, Глушковка и Купянск Харьковской области, а также Новая Калуга Херсонской области, отметили в Минобороны. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял помощь республикам Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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