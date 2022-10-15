Военные РФ уничтожили украинские пункты управления

15 октября 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Российская авиация поразила пункты управления и склады ВСУ, сообщили в Минобороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская военная авиация, ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВСУ и уничтожили пять складов украинских боеприпасов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х районах», — говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, были уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Константиновка и Федоровка Донецкой народной республики, Глушковка и Купянск Харьковской области, а также Новая Калуга Херсонской области, отметили в Минобороны. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял помощь республикам Донбасса.

Российская военная авиация, ракетные войска и артиллерия поразили четыре пункта управления ВСУ и уничтожили пять складов украинских боеприпасов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х районах», — говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, были уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Константиновка и Федоровка Донецкой народной республики, Глушковка и Купянск Харьковской области, а также Новая Калуга Херсонской области, отметили в Минобороны. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял помощь республикам Донбасса.