Лавров: Россия готова мириться с Западом

30 октября 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

По словам Лаврова, Россия готова к разговору с Западом при реалистичных от него предложениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия готова к переговорам с Западом для снижения напряженности в отношениях. Однако предложения западных лидеров должны быть реалистичными и основанными на равных подходах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры», — сказал Лавров во время интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» в эфире «Первого канала». Глава МИД отметил, что Россия готова к диалогу, если от Запада будут поступать реалистичные предложения, опирающиеся на принципы равноправия и баланса интереса всех сторон. «Конечно же, за нами дело не станет, как это было всегда в прошлом», — заключил Лавров. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что платформой для разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена могло бы стать «желание США прислушаться к озабоченностям РФ». Байден же, в свою очередь, сообщил, что не планирует встречаться с Путиным, передает LIFE.ru .

Россия готова к переговорам с Западом для снижения напряженности в отношениях. Однако предложения западных лидеров должны быть реалистичными и основанными на равных подходах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры», — сказал Лавров во время интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» в эфире «Первого канала». Глава МИД отметил, что Россия готова к диалогу, если от Запада будут поступать реалистичные предложения, опирающиеся на принципы равноправия и баланса интереса всех сторон. «Конечно же, за нами дело не станет, как это было всегда в прошлом», — заключил Лавров. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что платформой для разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена могло бы стать «желание США прислушаться к озабоченностям РФ». Байден же, в свою очередь, сообщил, что не планирует встречаться с Путиным, передает LIFE.ru.