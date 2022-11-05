Рогов: от Зеленского требуют военных успехов к промежуточным выборам в США

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
США необходимы успехи Зеленского на фронте, заявил Рогов Фото:
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Накануне промежуточных выборов в США перед президентом Украины Владимиром Зеленским поставили задачу добиться успеха в конфликте на Украине. Такое мнение выразил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Понятное дело, что власти США перед Зеленским ставят задачи. А он, в свою очередь, спускает приказ вниз силовым структурам о том, что к выборам в США необходимы результаты и успехи на фронте», — цитирует Рогова ТАСС. Он дал прогноз, что в связи с этим украинские войска активизируются и перейдут в наступление на запорожском направлении. Властям США перед выборами необходимо показать своим избирателям успехи украинской армии. Это делается с целью пиара, уверен Рогов.

Ранее сообщалось, что в США накануне выборов заподозрили действующего президента страны Джо Байдена в недееспособности и призвали уйти в отставку. Сам Байден оптимистично настроен перед выборами в конгресс США 8 ноября и верит в победу Демократической партии, передает Nation News.

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Накануне промежуточных выборов в США перед президентом Украины Владимиром Зеленским поставили задачу добиться успеха в конфликте на Украине. Такое мнение выразил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Понятное дело, что власти США перед Зеленским ставят задачи. А он, в свою очередь, спускает приказ вниз силовым структурам о том, что к выборам в США необходимы результаты и успехи на фронте», — цитирует Рогова ТАСС. Он дал прогноз, что в связи с этим украинские войска активизируются и перейдут в наступление на запорожском направлении. Властям США перед выборами необходимо показать своим избирателям успехи украинской армии. Это делается с целью пиара, уверен Рогов. Ранее сообщалось, что в США накануне выборов заподозрили действующего президента страны Джо Байдена в недееспособности и призвали уйти в отставку. Сам Байден оптимистично настроен перед выборами в конгресс США 8 ноября и верит в победу Демократической партии, передает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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