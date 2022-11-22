Православный олигарх назвал спецоперацию сражением с Западом за Святую Русь, а украинцев ее жертвами

Олигарх Малофеев: спецоперацию на Украине — сражение с Западом за священную Русь

23 ноября 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

Константин Малофеев назвал украинский народ жертвой священной войны РФ и США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине — это наша священная война с Западом за моральные ценности. Территория Украины, при этом, является полем битвы, а его народ — жертвой этой войны. Такое мнение выразил замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) и миллиардер Константин Малофеев. «Я бы назвал спецоперацию священной войной, потому что мы отстаиваем совершенно разные ценности. Россия отстаивает ценности, а США антиценности, мерзости. Украина, к сожалению, это поле битвы священной войны, а украинский народ — жертва», — заявил Константин Малофеев на YouTube-канале «Дайте сказать!». Олигарх заявил, что Россия отстаивает свои идеалы, за общую Святую Русь и тысячелетнее государство, а украинцы воюют за западные деньги. Он считает, что Украина на 60% содержится силами США. Малофеев считает, что спецоперация длится уже девять месяцев только из-за того, что с обеих сторон в боевых действиях принимают участие «русские мужики», которые привыкли стоять до конца. «Если бы мы воевали с поляками, французами или американцами, то давно бы их раздолбали, потому что никто не умеет так воевать как русские», — заверил олигарх. Предприниматель отметил, что в начале 2022 года было очевидно, что Запад планировал создать на территории Украины базу для атаки на российскую территорию, поэтому президент РФ Владимир Путин поставил западным странам ультиматум. Но когда выяснилось, что партнеры оказались врагами, то Путин заявил, что Россия самостоятельно обеспечит свою безопасность, сказал Малофеев. Олигарх считает, что перемирие наступит лишь тогда, когда украинский народ вернется в РФ. Малофеев уверяет, что Россия способна в рамках спецоперации дойти до Львова, вернув оставшиеся 20 областей. По его мнению, к тому моменту в Украине останутся лишь пророссийски настроенные граждане, а остальные — уедут в Европу. Малофеев уверен в победе России, но предостерегает, что РФ может превратиться в Украину. «Мы, Россия, православные — Третий Рим. Украина — плацдарм не потому, что она не справилась, это мы не справились. Мы без имперской идеи и ядерного оружия станем вот такими же. Вот так американцы могут нас, верующих, разбирать», — считает олигарх. Он призвал россиян принять государственную идеологию, отмечая, что центральным ядром должны стать наши традиционные ценности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал спецоперацию джихадом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спецоперация на Украине — это наша священная война с Западом за моральные ценности. Территория Украины, при этом, является полем битвы, а его народ — жертвой этой войны. Такое мнение выразил замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) и миллиардер Константин Малофеев. «Я бы назвал спецоперацию священной войной, потому что мы отстаиваем совершенно разные ценности. Россия отстаивает ценности, а США антиценности, мерзости. Украина, к сожалению, это поле битвы священной войны, а украинский народ — жертва», — заявил Константин Малофеев на YouTube-канале «Дайте сказать!». Олигарх заявил, что Россия отстаивает свои идеалы, за общую Святую Русь и тысячелетнее государство, а украинцы воюют за западные деньги. Он считает, что Украина на 60% содержится силами США. Малофеев считает, что спецоперация длится уже девять месяцев только из-за того, что с обеих сторон в боевых действиях принимают участие «русские мужики», которые привыкли стоять до конца. «Если бы мы воевали с поляками, французами или американцами, то давно бы их раздолбали, потому что никто не умеет так воевать как русские», — заверил олигарх. Предприниматель отметил, что в начале 2022 года было очевидно, что Запад планировал создать на территории Украины базу для атаки на российскую территорию, поэтому президент РФ Владимир Путин поставил западным странам ультиматум. Но когда выяснилось, что партнеры оказались врагами, то Путин заявил, что Россия самостоятельно обеспечит свою безопасность, сказал Малофеев. Олигарх считает, что перемирие наступит лишь тогда, когда украинский народ вернется в РФ. Малофеев уверяет, что Россия способна в рамках спецоперации дойти до Львова, вернув оставшиеся 20 областей. По его мнению, к тому моменту в Украине останутся лишь пророссийски настроенные граждане, а остальные — уедут в Европу. Малофеев уверен в победе России, но предостерегает, что РФ может превратиться в Украину. «Мы, Россия, православные — Третий Рим. Украина — плацдарм не потому, что она не справилась, это мы не справились. Мы без имперской идеи и ядерного оружия станем вот такими же. Вот так американцы могут нас, верующих, разбирать», — считает олигарх. Он призвал россиян принять государственную идеологию, отмечая, что центральным ядром должны стать наши традиционные ценности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал спецоперацию джихадом.