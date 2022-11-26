Омбудсмен ДНР: Зеленского накажут за расстрел российских военнопленных

26 ноября 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского накажут за расстрел российских военных, заявила Дарья Морозова Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский понесет наказание за расстрел российских военнопленных солдатами ВСУ. Об этом заявила омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова. «Мы обратились в международные организации. Не только мы, а вся Российская Федерация, все правительство обратилось, потому что нельзя на это закрывать глаза. <…> Все военные преступления не имеют срока давности — и тот же Зеленский — все понесут наказание», — рассказала Морозова. Ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что западное сообщество уже отреагировало и пообещало провести расследование. Ранее в ООН признали подлинность видео с расстрелом российских пленных на Украине. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли не менее 11 российских военных, попавших в плен в Луганской народной республике (ЛНР). Также президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил причастность США к расстрелу пленных РФ на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит специальную операцию с целью защиты населения Донбасса. Также задачей является демилитаризация Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский понесет наказание за расстрел российских военнопленных солдатами ВСУ. Об этом заявила омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова. «Мы обратились в международные организации. Не только мы, а вся Российская Федерация, все правительство обратилось, потому что нельзя на это закрывать глаза. <…> Все военные преступления не имеют срока давности — и тот же Зеленский — все понесут наказание», — рассказала Морозова. Ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что западное сообщество уже отреагировало и пообещало провести расследование. Ранее в ООН признали подлинность видео с расстрелом российских пленных на Украине. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли не менее 11 российских военных, попавших в плен в Луганской народной республике (ЛНР). Также президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил причастность США к расстрелу пленных РФ на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит специальную операцию с целью защиты населения Донбасса. Также задачей является демилитаризация Украины.