ФАС утвердила увеличение тарифов на газ в России с 1 декабря

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Клипарт. Магнитогорск, газ, газовая конфорка, тепло, спички, огонь, чайник
Цены на газ повысят и для граждан Фото:

Федеральная антимонопольная служба утвердила повышение оптовых цен на газ на 8,5% с 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ службы.

ФАС предложила проиндексировать цены на газ 9 ноября. Тогда в службе пояснили, что повышение цен для граждан будет ниже инфляции, поэтому индексация не приведет к снижению спроса. Изначально повышение цен планировалось на июль 2023 года. В Минэнерго России, в свою очередь, сообщали о льготных условиях оплаты газа для потребителей.

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Федеральная антимонопольная служба утвердила повышение оптовых цен на газ на 8,5% с 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ службы. ФАС предложила проиндексировать цены на газ 9 ноября. Тогда в службе пояснили, что повышение цен для граждан будет ниже инфляции, поэтому индексация не приведет к снижению спроса. Изначально повышение цен планировалось на июль 2023 года. В Минэнерго России, в свою очередь, сообщали о льготных условиях оплаты газа для потребителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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