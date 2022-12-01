ФАС утвердила увеличение тарифов на газ в России с 1 декабря

Цены на газ повысят и для граждан
Федеральная антимонопольная служба утвердила повышение оптовых цен на газ на 8,5% с 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ службы.
ФАС предложила проиндексировать цены на газ 9 ноября. Тогда в службе пояснили, что повышение цен для граждан будет ниже инфляции, поэтому индексация не приведет к снижению спроса. Изначально повышение цен планировалось на июль 2023 года. В Минэнерго России, в свою очередь, сообщали о льготных условиях оплаты газа для потребителей.
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