В The New York Post отметили, что сейчас Макрону и Шольцу следует прислушиваться к опасениям стран БалтииФото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
До начала Россией спецоперации на Украине президенты Франции Эммануэль Макрон и Германии Олаф Шольц вели дела с Москвой, несмотря на предостережения стран восточной Европы. Об этом пишет The New York Post.
«[Перед началом Россией спецоперации на Украине] руководители Франции и Германии с большим удовольствием вели дела с Москвой, не замечая опасений своих восточных соседей», — пишет издание, отмечая, что еще до начала военных действий на территории Украины Польша, Чехия и страны Балтии «били тревогу по поводу ревизионизма России». Журналисты считают, что сейчас Макрону и Шольцу следует прислушаться к тому, что говорят лидеры стран восточной Европы «вместо того, чтобы удвоить свое высокомерие».
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До начала Россией спецоперации на Украине президенты Франции Эммануэль Макрон и Германии Олаф Шольц вели дела с Москвой, несмотря на предостережения стран восточной Европы. Об этом пишет The New York Post. «[Перед началом Россией спецоперации на Украине] руководители Франции и Германии с большим удовольствием вели дела с Москвой, не замечая опасений своих восточных соседей», — пишет издание, отмечая, что еще до начала военных действий на территории Украины Польша, Чехия и страны Балтии «били тревогу по поводу ревизионизма России». Журналисты считают, что сейчас Макрону и Шольцу следует прислушаться к тому, что говорят лидеры стран восточной Европы «вместо того, чтобы удвоить свое высокомерие». Ранее Шольц заявил о готовности обсуждать с Москвой контроль над вооружениями в Европе при определенных условиях, передает «Федеральное агентство новостей». А Макрон, в свою очередь, сообщал о поддержании контактов с российским президентом Владимиром Путиным, отмечают «Народные новости России».