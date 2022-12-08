В США заподозрили Макрона и Шольца в желании сблизиться с Путиным

The New York Post: Макрон и Шольц вели дела с Москвой, несмотря на опасения стран восточной Европы

08 декабря 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

В The New York Post отметили, что сейчас Макрону и Шольцу следует прислушиваться к опасениям стран Балтии Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости До начала Россией спецоперации на Украине президенты Франции Эммануэль Макрон и Германии Олаф Шольц вели дела с Москвой, несмотря на предостережения стран восточной Европы. Об этом пишет The New York Post. «[Перед началом Россией спецоперации на Украине] руководители Франции и Германии с большим удовольствием вели дела с Москвой, не замечая опасений своих восточных соседей», — пишет издание , отмечая, что еще до начала военных действий на территории Украины Польша, Чехия и страны Балтии «били тревогу по поводу ревизионизма России». Журналисты считают, что сейчас Макрону и Шольцу следует прислушаться к тому, что говорят лидеры стран восточной Европы «вместо того, чтобы удвоить свое высокомерие». Ранее Шольц заявил о готовности обсуждать с Москвой контроль над вооружениями в Европе при определенных условиях, передает «Федеральное агентство новостей». А Макрон, в свою очередь, сообщал о поддержании контактов с российским президентом Владимиром Путиным, отмечают «Народные новости России».

До начала Россией спецоперации на Украине президенты Франции Эммануэль Макрон и Германии Олаф Шольц вели дела с Москвой, несмотря на предостережения стран восточной Европы. Об этом пишет The New York Post. «[Перед началом Россией спецоперации на Украине] руководители Франции и Германии с большим удовольствием вели дела с Москвой, не замечая опасений своих восточных соседей», — пишет издание, отмечая, что еще до начала военных действий на территории Украины Польша, Чехия и страны Балтии «били тревогу по поводу ревизионизма России». Журналисты считают, что сейчас Макрону и Шольцу следует прислушаться к тому, что говорят лидеры стран восточной Европы «вместо того, чтобы удвоить свое высокомерие». Ранее Шольц заявил о готовности обсуждать с Москвой контроль над вооружениями в Европе при определенных условиях, передает «Федеральное агентство новостей». А Макрон, в свою очередь, сообщал о поддержании контактов с российским президентом Владимиром Путиным, отмечают «Народные новости России».