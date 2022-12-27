Песков назвал провокационными заявления секретаря Совбеза Армении

Песков: Армению не принуждают вступить в Союзное государство
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, саммит, путин владимир, одкб, пашинян никол
Никто не предлагал Армении присоединиться к Союзному государству, заявил Песков Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, что Ереван давлением вынуждают вступить в Союзное государство, являются провокационными. Никакого принуждения в данном вопросе не может быть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подобные заявления следует расценивать как провокационные. Они не соответствуют действительности», — заявил Песков армянскому порталу News.am. По его словам, никто из российских официальных лиц таких предложений Армении не делал.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении заявил, что Москва вынуждает Ереван присоединиться к союзу России и Белоруссии. Также он обвинил Кремль в давлении в вопросе предоставления Азербайджану коридора через территорию Армении.

Ранее президент России Владимир Путин и глава Армении Никол Пашинян обсудили урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Пашинян заявил, что российские миротворцы 20 дней не контролируют Лачинский коридор в Нагорном Карабахе.

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Заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, что Ереван давлением вынуждают вступить в Союзное государство, являются провокационными. Никакого принуждения в данном вопросе не может быть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Подобные заявления следует расценивать как провокационные. Они не соответствуют действительности», — заявил Песков армянскому порталу News.am. По его словам, никто из российских официальных лиц таких предложений Армении не делал. Ранее секретарь Совета безопасности Армении заявил, что Москва вынуждает Ереван присоединиться к союзу России и Белоруссии. Также он обвинил Кремль в давлении в вопросе предоставления Азербайджану коридора через территорию Армении. Ранее президент России Владимир Путин и глава Армении Никол Пашинян обсудили урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Пашинян заявил, что российские миротворцы 20 дней не контролируют Лачинский коридор в Нагорном Карабахе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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