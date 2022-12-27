Песков назвал провокационными заявления секретаря Совбеза Армении

Заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, что Ереван давлением вынуждают вступить в Союзное государство, являются провокационными. Никакого принуждения в данном вопросе не может быть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Подобные заявления следует расценивать как провокационные. Они не соответствуют действительности», — заявил Песков армянскому порталу News.am. По его словам, никто из российских официальных лиц таких предложений Армении не делал.
Ранее секретарь Совета безопасности Армении заявил, что Москва вынуждает Ереван присоединиться к союзу России и Белоруссии. Также он обвинил Кремль в давлении в вопросе предоставления Азербайджану коридора через территорию Армении.
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Заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, что Ереван давлением вынуждают вступить в Союзное государство, являются провокационными. Никакого принуждения в данном вопросе не может быть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Подобные заявления следует расценивать как провокационные. Они не соответствуют действительности», — заявил Песков армянскому порталу News.am. По его словам, никто из российских официальных лиц таких предложений Армении не делал. Ранее секретарь Совета безопасности Армении заявил, что Москва вынуждает Ереван присоединиться к союзу России и Белоруссии. Также он обвинил Кремль в давлении в вопросе предоставления Азербайджану коридора через территорию Армении. Ранее президент России Владимир Путин и глава Армении Никол Пашинян обсудили урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Пашинян заявил, что российские миротворцы 20 дней не контролируют Лачинский коридор в Нагорном Карабахе.