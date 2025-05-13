Белый дом: Трамп согласился на встречу с новым президентом Сирии

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Трамп встретится с президентом Сирии
Трамп встретится с президентом Сирии Фото:

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа во время своего предстоящего визита в Саудовскую Аравию. Об этом сообщили источники в Белом доме.

«Президент согласился поприветствовать президента Сирии завтра в Саудовской Аравии», — сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома. Цитату приводит РИА Новости.

Сам же Дональд Трамп выразил надежду, что новое руководство Сирии сможет стабилизировать страну. «США рассчитывают, что новое правительство Сирии стабилизирует страну и обеспечит ей мир», — заявил президент Соединенных Штатов. Его выступление транслировалось на сайте Белого дома.

По информации эмиратской газеты The National, аш-Шараа намерен посетить Саудовскую Аравию 14 мая, где возможно пройдет его встреча с Дональдом Трампом на мероприятиях саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Источник в сирийском МИД сообщил изданию, что Эр-Рияд предложил организовать «45-минутную встречу» между Трампом и аш-Шараа.

Другой представитель МИД Сирии отметил, что Саудовская Аравия выступает в роли медиатора между Дамаском и Вашингтоном и что исход встречи будет зависеть от усилий саудовцев. Основной темой обсуждения между аш-Шараа и Трампом, по данным источника, может стать снятие американских санкций с Сирии.

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Президент США Дональд Трамп встретится с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа во время своего предстоящего визита в Саудовскую Аравию. Об этом сообщили источники в Белом доме. «Президент согласился поприветствовать президента Сирии завтра в Саудовской Аравии», — сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома. Цитату приводит РИА Новости. Сам же Дональд Трамп выразил надежду, что новое руководство Сирии сможет стабилизировать страну. «США рассчитывают, что новое правительство Сирии стабилизирует страну и обеспечит ей мир», — заявил президент Соединенных Штатов. Его выступление транслировалось на сайте Белого дома. По информации эмиратской газеты The National, аш-Шараа намерен посетить Саудовскую Аравию 14 мая, где возможно пройдет его встреча с Дональдом Трампом на мероприятиях саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Источник в сирийском МИД сообщил изданию, что Эр-Рияд предложил организовать «45-минутную встречу» между Трампом и аш-Шараа. Другой представитель МИД Сирии отметил, что Саудовская Аравия выступает в роли медиатора между Дамаском и Вашингтоном и что исход встречи будет зависеть от усилий саудовцев. Основной темой обсуждения между аш-Шараа и Трампом, по данным источника, может стать снятие американских санкций с Сирии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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