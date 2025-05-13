Белый дом: Трамп согласился на встречу с новым президентом Сирии

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа во время своего предстоящего визита в Саудовскую Аравию. Об этом сообщили источники в Белом доме.
«Президент согласился поприветствовать президента Сирии завтра в Саудовской Аравии», — сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома. Цитату приводит РИА Новости.
Сам же Дональд Трамп выразил надежду, что новое руководство Сирии сможет стабилизировать страну. «США рассчитывают, что новое правительство Сирии стабилизирует страну и обеспечит ей мир», — заявил президент Соединенных Штатов. Его выступление транслировалось на сайте Белого дома.
По информации эмиратской газеты The National, аш-Шараа намерен посетить Саудовскую Аравию 14 мая, где возможно пройдет его встреча с Дональдом Трампом на мероприятиях саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Источник в сирийском МИД сообщил изданию, что Эр-Рияд предложил организовать «45-минутную встречу» между Трампом и аш-Шараа.
Другой представитель МИД Сирии отметил, что Саудовская Аравия выступает в роли медиатора между Дамаском и Вашингтоном и что исход встречи будет зависеть от усилий саудовцев. Основной темой обсуждения между аш-Шараа и Трампом, по данным источника, может стать снятие американских санкций с Сирии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.