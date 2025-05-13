Путин порадовался хорошему настроению Набиуллиной

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Путин отметил улыбку Набиуллиной на мероприятии
Путин отметил улыбку Набиуллиной на мероприятии Фото:

Президент России Владимир Путин отметил хорошее настроение главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной во время встречи с представителями общественной организации «Деловая Россия». Путин интерпретировал улыбку Набиуллиной как признак благоприятной экономической ситуации в стране.

На мероприятии президент уточнил у собравшихся, присутствует ли представитель Центрального банка, на что Набиуллина ответила утвердительно, появившись на экране с улыбкой. «Вы видите, тоже улыбается, значит, все хорошо. Все улыбаются, у всех хорошее настроение», — сказал президент. Трансляция мероприятия проходила на телеканале «Россия-24».

Ранее Владимир Путин отмечал постепенное улучшение ситуации с инфляцией в России, подчеркивая, что этот вопрос регулярно обсуждается на высшем уровне. В начале года инфляция в стране достигла 10% за три недели января, однако эксперты прогнозируют устойчивое снижение показателя во втором полугодии 2025 года.

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Президент России Владимир Путин отметил хорошее настроение главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной во время встречи с представителями общественной организации «Деловая Россия». Путин интерпретировал улыбку Набиуллиной как признак благоприятной экономической ситуации в стране. На мероприятии президент уточнил у собравшихся, присутствует ли представитель Центрального банка, на что Набиуллина ответила утвердительно, появившись на экране с улыбкой. «Вы видите, тоже улыбается, значит, все хорошо. Все улыбаются, у всех хорошее настроение», — сказал президент. Трансляция мероприятия проходила на телеканале «Россия-24». Ранее Владимир Путин отмечал постепенное улучшение ситуации с инфляцией в России, подчеркивая, что этот вопрос регулярно обсуждается на высшем уровне. В начале года инфляция в стране достигла 10% за три недели января, однако эксперты прогнозируют устойчивое снижение показателя во втором полугодии 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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