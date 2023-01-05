Россия прекращает огонь на Рождество, Украина отказывается от перемирия: главное к вечеру 5 января 05 января 2023 в 21:35 Размер текста - 17 + Вооруженные силы РФ нанесли масштабный удар по позициям Киева в Сватово Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу прекратить огонь на Украине по всей линии боевого соприкосновения сторон на время рождественских праздников. Однако в Киеве отказались от временного перемирия. URA.RU приводит главные новости к вечеру 5 января. Владимир Путин дал указания главе Минобороны Сергею Шойгу прекратить огонь на Украине с 6-го по 7 января. Указ главы государства приурочен к предстоящему празднику Рождества Христова.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия должна покинуть территории украинской страны. Только в этом случае будет возможно «временное перемирие». Таким образом в Киеве отказались от временного перемирия.

Несмотря на отказ Украины от перемирия, армии России отдан приказ прекратить огонь по всей линии фронта на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Вооруженные силы РФ нанесли масштабный удар по позициям ВСУ в Сватово. По словам командира роты российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Западной группировки войск ВС РФ, украинские солдаты пытаются прервать российскую оборону, используя малые диверсионно-разведывательные группы.

Россия открыта к переговорам с Украиной, но Запад продолжает провоцировать развитие данного конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджеп Эрдоганом.

Украина меняет тактику боев. ВСУ усилят атаки на российских территориях.

Украина на 90% лишилась ветрового вида энергии. Помимо этого, страна также лишилась до 40% солнечной энергии, уточняет министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В США признали успехи армии РФ в боях под Бахмутом (Артемовск). Представители политической элиты американской страны отметили, что россияне добились постепенно нарастающего прогресса. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу прекратить огонь на Украине по всей линии боевого соприкосновения сторон на время рождественских праздников. Однако в Киеве отказались от временного перемирия. URA.RU приводит главные новости к вечеру 5 января. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям