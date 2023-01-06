Командир спецназа «Троя»: под Сватово действуют хорошо вооруженные иностранцы

06 января 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

В украинской армии замечено много иностранных наемников Фото: Официальный сайт президента Украины На сватовском направлении в рядах ВСУ замечено большое количество хорошо подготовленных иностранных солдат. Об этом рассказал командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным «Алабай». «В районе Новоселовского последний месяц, даже чуть больше месяца, отмечается очень много неукраиноязычных военных. Не могу сказать, наемники ли это, или это кадровые польские силы специальных операций, которые там действуют под видом наемников», — сказал он журналистам агентства ТАСС. Он отметил, что иностранцы используют оружие натовского образца. Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказывал, что на Украине в рядах ВСУ воюют наемники более чем из 30 стран. По большей части это англоязычные солдаты, сообщает издание Nation news. Марочко также уточнил, что увеличившееся количество иностранцев отмечено за последний месяц.

На сватовском направлении в рядах ВСУ замечено большое количество хорошо подготовленных иностранных солдат. Об этом рассказал командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным «Алабай». «В районе Новоселовского последний месяц, даже чуть больше месяца, отмечается очень много неукраиноязычных военных. Не могу сказать, наемники ли это, или это кадровые польские силы специальных операций, которые там действуют под видом наемников», — сказал он журналистам агентства ТАСС. Он отметил, что иностранцы используют оружие натовского образца. Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказывал, что на Украине в рядах ВСУ воюют наемники более чем из 30 стран. По большей части это англоязычные солдаты, сообщает издание Nation news. Марочко также уточнил, что увеличившееся количество иностранцев отмечено за последний месяц.