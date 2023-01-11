Пресс-секретарь Байдена выставила его идиотом одной фразой

Зрители Fox News посмеялись над словами пресс-секретаря Байдена о ситуации с секретными документами

12 января 2023 в 08:22 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь Джо Байдена попыталась оправдать его, но сделала только хуже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пытаясь оправдать президента США Джо Байдена за найденные в его кабинете секретные документы, выставила американского лидера в неприглядном свете. Зрители Fox News не поверили в то, что Байден не знал о существовании этих документов и их содержании. «Как сказал сам президент, он серьезно относится к засекреченной информации. Обнаружение каких-либо записей стало для него сюрпризом. Он не знает, что в них», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга. Слова пресс-секретаря передает Fox News. Зрители телеканала уже успели иронично отреагировать на заявления из Белого дома. «Как он мог их получить, а затем потерять над ними контроль?» — задал риторический вопрос Ozzie Man. «Вся администрация президента — это клоунское шоу!» — резюмировал пользователь lngleg. Ранее CNN сообщал, что в кабинете Байдена нашли 10 секретных документов об Украине, Иране и Британии. Сам американский президент оказался удивлен найденным. Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден саркастично высказался о найденных документах, передает телеканал 360.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пытаясь оправдать президента США Джо Байдена за найденные в его кабинете секретные документы, выставила американского лидера в неприглядном свете. Зрители Fox News не поверили в то, что Байден не знал о существовании этих документов и их содержании. «Как сказал сам президент, он серьезно относится к засекреченной информации. Обнаружение каких-либо записей стало для него сюрпризом. Он не знает, что в них», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга. Слова пресс-секретаря передает Fox News. Зрители телеканала уже успели иронично отреагировать на заявления из Белого дома. «Как он мог их получить, а затем потерять над ними контроль?» — задал риторический вопрос Ozzie Man. «Вся администрация президента — это клоунское шоу!» — резюмировал пользователь lngleg. Ранее CNN сообщал, что в кабинете Байдена нашли 10 секретных документов об Украине, Иране и Британии. Сам американский президент оказался удивлен найденным. Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден саркастично высказался о найденных документах, передает телеканал 360.