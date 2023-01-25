Рогозин: в Германии хотят, чтобы война закончилась не в Киеве, а в Берлине

25 января 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин прокомментировал решение ФРГ передать Киеву танки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разрешение поставлять танки Украине говорит о том, что Германия хочет, чтобы российско-украинский конфликт закончился «не в Киеве, а в Берлине». С таким заявлением выступил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своих соцсетях. «Неугомонные немецкие реваншисты хотят, чтобы эта война закончилась не в Киеве, а в Берлине», — заявил Дмитрий Рогозин. Соответствующий пост экс-глава «Роскосмоса» опубликовал в своем telegram-канале . Ранее Германия заявила, что передаст Киеву 14 своих танков Leopard 2, став первой страной, предоставившей украинской стороне подобную тяжелую технику. Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом отмечал, что страна будет избегать эскалации между Россией и НАТО, сообщает RT. В Кремле, в свою очередь, заявляли, что поставки Киеву тяжелого вооружения не помешают России добиться своих целей в ходе СВО, отмечает «Национальная служба новостей».

Разрешение поставлять танки Украине говорит о том, что Германия хочет, чтобы российско-украинский конфликт закончился «не в Киеве, а в Берлине». С таким заявлением выступил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своих соцсетях. «Неугомонные немецкие реваншисты хотят, чтобы эта война закончилась не в Киеве, а в Берлине», — заявил Дмитрий Рогозин. Соответствующий пост экс-глава «Роскосмоса» опубликовал в своем telegram-канале. Ранее Германия заявила, что передаст Киеву 14 своих танков Leopard 2, став первой страной, предоставившей украинской стороне подобную тяжелую технику. Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом отмечал, что страна будет избегать эскалации между Россией и НАТО, сообщает RT. В Кремле, в свою очередь, заявляли, что поставки Киеву тяжелого вооружения не помешают России добиться своих целей в ходе СВО, отмечает «Национальная служба новостей».