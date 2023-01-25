25 января 2023

«Известия»: в России начнут изымать дачи и участки за долги

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Курган, снег, зима, набережная тобола, дачи
Риелторы назвали условия при которых у россиян смогут изъять дачи Фото:

В России за долги предложили изымать дачи и земельные участки. Это будет касаться случаев задолженности сроком три года и более. Об инициативе сообщил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

«Предложили изымать дачи в садово-товарищеских сообществах, если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы», — заявил Сауков, его слова приводят «Известия». Отмечается, что обычно вопрос об изъятии касается заброшенных земель. Таких участков в садовых товариществах России приблизительно 15%, однако продать или изъять их сейчас крайне непросто. Из-за этого страдают садовые общества, не получающие достаточного финансирования, подчеркнул Сауков.

Ранее в Росреестре предупредили дачников и о других рисках возможного изъятия участков. Согласно сообщению ведомства, участки земли с временным статусом и не прошедшие госрегистрацию права рискуют быть сняты с кадастрового учета.

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В России за долги предложили изымать дачи и земельные участки. Это будет касаться случаев задолженности сроком три года и более. Об инициативе сообщил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. «Предложили изымать дачи в садово-товарищеских сообществах, если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы», — заявил Сауков, его слова приводят «Известия». Отмечается, что обычно вопрос об изъятии касается заброшенных земель. Таких участков в садовых товариществах России приблизительно 15%, однако продать или изъять их сейчас крайне непросто. Из-за этого страдают садовые общества, не получающие достаточного финансирования, подчеркнул Сауков. Ранее в Росреестре предупредили дачников и о других рисках возможного изъятия участков. Согласно сообщению ведомства, участки земли с временным статусом и не прошедшие госрегистрацию права рискуют быть сняты с кадастрового учета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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