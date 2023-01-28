19Fortyfive: Путин поставил Байдена и Зеленского в безвыходное положение

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Владимир Путин оставил Байдену и Зеленскому две неприятные альтернативы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин повернул ход конфликта на Украине таким образом, что теперь президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден оказались в безвыходной ситуации, где каждый их последующий шаг будет вести только к ухудшению позиции. Об этом заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

«Результатом (конфликта на Украине — прим. URA.RU) может стать тупиковая ситуация, которая обескровит Украину вместе с ее народом и сделает ее территорию похожей на лунный пейзаж», — заявил Дэвис в своей статье для 19Fortyfive. Согласно мнению офицера, любая попытка Вашингтона вооружить Киев и развить конфликт приведет к ядерной войне, однако без соответствующих вооружений Зеленский потерпит поражение. Таким образом, заключает Дэвис, ситуация для Белого дома безвыходная.

Ранее стало известно, что Киев начал срочные переговоры о поставках Вооруженным силам Украины авиации и дальнобойных ракет. Согласно сообщению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляки, переговоры уже начались и проходят в ускоренном режиме. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что Соединенные Штаты не исключают возможности поставок Украине соответствующей техники, передает RT.

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Президент России Владимир Путин повернул ход конфликта на Украине таким образом, что теперь президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден оказались в безвыходной ситуации, где каждый их последующий шаг будет вести только к ухудшению позиции. Об этом заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис. «Результатом (конфликта на Украине — прим. URA.RU) может стать тупиковая ситуация, которая обескровит Украину вместе с ее народом и сделает ее территорию похожей на лунный пейзаж», — заявил Дэвис в своей статье для 19Fortyfive. Согласно мнению офицера, любая попытка Вашингтона вооружить Киев и развить конфликт приведет к ядерной войне, однако без соответствующих вооружений Зеленский потерпит поражение. Таким образом, заключает Дэвис, ситуация для Белого дома безвыходная. Ранее стало известно, что Киев начал срочные переговоры о поставках Вооруженным силам Украины авиации и дальнобойных ракет. Согласно сообщению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляки, переговоры уже начались и проходят в ускоренном режиме. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что Соединенные Штаты не исключают возможности поставок Украине соответствующей техники, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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