19Fortyfive: Путин поставил Байдена и Зеленского в безвыходное положение

28 января 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

Владимир Путин оставил Байдену и Зеленскому две неприятные альтернативы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин повернул ход конфликта на Украине таким образом, что теперь президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден оказались в безвыходной ситуации, где каждый их последующий шаг будет вести только к ухудшению позиции. Об этом заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис. «Результатом (конфликта на Украине — прим. URA.RU) может стать тупиковая ситуация, которая обескровит Украину вместе с ее народом и сделает ее территорию похожей на лунный пейзаж», — заявил Дэвис в своей статье для 19Fortyfive . Согласно мнению офицера, любая попытка Вашингтона вооружить Киев и развить конфликт приведет к ядерной войне, однако без соответствующих вооружений Зеленский потерпит поражение. Таким образом, заключает Дэвис, ситуация для Белого дома безвыходная. Ранее стало известно, что Киев начал срочные переговоры о поставках Вооруженным силам Украины авиации и дальнобойных ракет. Согласно сообщению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляки, переговоры уже начались и проходят в ускоренном режиме. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что Соединенные Штаты не исключают возможности поставок Украине соответствующей техники, передает RT.

Президент России Владимир Путин повернул ход конфликта на Украине таким образом, что теперь президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден оказались в безвыходной ситуации, где каждый их последующий шаг будет вести только к ухудшению позиции. Об этом заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис. «Результатом (конфликта на Украине — прим. URA.RU) может стать тупиковая ситуация, которая обескровит Украину вместе с ее народом и сделает ее территорию похожей на лунный пейзаж», — заявил Дэвис в своей статье для 19Fortyfive. Согласно мнению офицера, любая попытка Вашингтона вооружить Киев и развить конфликт приведет к ядерной войне, однако без соответствующих вооружений Зеленский потерпит поражение. Таким образом, заключает Дэвис, ситуация для Белого дома безвыходная. Ранее стало известно, что Киев начал срочные переговоры о поставках Вооруженным силам Украины авиации и дальнобойных ракет. Согласно сообщению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляки, переговоры уже начались и проходят в ускоренном режиме. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что Соединенные Штаты не исключают возможности поставок Украине соответствующей техники, передает RT.